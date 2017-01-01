Аудит выявил у дорожников Киевской области нарушений на 29 млн

Служба автодорог Киевской области выплачивала завышенные суммы подрядчикам на содержание дорог и проводила другие финансовые махинации, сообщили в Госаудите.

Аудиторы обнаружили в работе Службы автодорог Киевской области нарушения на 29 млн грн. Об этом в среду, 21 августа, сообщила пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины.

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Отмечается, что аудиторы проводили ревизию Службы автомобильных дорог в Киевской области за период с марта 2018 года по март 2019 года и ревизию отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Службы за период с марта 2015 года по февраль 2018 года. По результатам проверки аудиторы обнаружили, что нарушения привели к потерям почти 487 тысяч грн.

Все это произошло из-за подрядных организаций ГП Киевское областное дорожное управление ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины и ЧАО Коммунтранс. Компании завышали стоимость выполненных работ по эксплуатационному содержанию дорог.

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“В бухгалтерском учете Службы установлено занижение кредиторской задолженности на общую сумму более 26 млн грн; завышение стоимости необоротных активов (капитальных инвестиций) на общую сумму почти 1,3 млн грн; занижение в учете стоимости активов (незавершенного строительства) на сумму более 591 тыс. грн“, - говорится в сообщении.

Аудиторы требуют от Службы автомобильных дорог устранить все обнаруженные нарушения.

Ранее в Укравтодоре заявляли, что за пять лет вполне реально отремонтировать 24 тысячи километров дорог госзначения, на это нужно до 350 миллиардов гривен.

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