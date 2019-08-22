Ryanair запускает рейсы в Грузию

Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении.

Ryanair в ноябре 2019 года откроет три маршрута из столичного аэропорта Грузии Тбилиси и аэропорта Кутаиси в Европу.

Читай также: Грузия понизит тарифы для туристов из Украины, чтобы заинтересовать

С 6 ноября лоукост начнет летать четыре раза в неделю из Тбилиси в аэропорт Бергамо, расположенный недалеко от Милана. Билеты продаются по цене от 27 евро в одну сторону.

С 7 ноября Ryanair запустит рейсы из Кутаиси в Марсель, с 9 ноября - из Кутаиси в Болонью. По обоим направлениям авиакомпания будет совершать полеты два раза в неделю. Минимальные цены на рейсы в Марсель начинаются от 27 евро в одну сторону, на рейсы в Болонью - от 21 евро в одну сторону.

Также в системе бронирования Ryanair появились рейсы Тбилиси-Кельн, которые доступны с 29 марта 2020 года по цене от 50 евро в одну сторону. Указанная на сайте лоукоста частота полетов - два раза в неделю.

Читай также: В Украину будет летать новая грузинская авиакомпания

Ryanair станет первым полноценным крупным лоукостом, который начнет летать в Тбилиси. До этого момента бюджетные авиакомпании избегали полетов в столичный аэропорт Грузии, жалуясь на высокие расценки на обслуживание. Сейчас на грузинском рынке работает венгерский лоукост Wizz Air.

Напомним, что ранее Ryanair увеличил частоту полетов в Украину. Также сообщалось, что Ryanair запустил рейс в Краков из Одессы и из Харькова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram