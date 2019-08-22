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Ryanair запускает рейсы в Грузию

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Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении.
Ryanair начнет летать из Европы в Грузию
Ryanair начнет летать из Европы в Грузию

Ryanair в ноябре 2019 года откроет три маршрута из столичного аэропорта Грузии Тбилиси и аэропорта Кутаиси в Европу.

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С 6 ноября лоукост начнет летать четыре раза в неделю из Тбилиси в аэропорт Бергамо, расположенный недалеко от Милана. Билеты продаются по цене от 27 евро в одну сторону.

С 7 ноября Ryanair запустит рейсы из Кутаиси в Марсель, с 9 ноября - из Кутаиси в Болонью. По обоим направлениям авиакомпания будет совершать полеты два раза в неделю. Минимальные цены на рейсы в Марсель начинаются от 27 евро в одну сторону, на рейсы в Болонью - от 21 евро в одну сторону.

Также в системе бронирования Ryanair появились рейсы Тбилиси-Кельн, которые доступны с 29 марта 2020 года по цене от 50 евро в одну сторону. Указанная на сайте лоукоста частота полетов - два раза в неделю.

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Ryanair станет первым полноценным крупным лоукостом, который начнет летать в Тбилиси. До этого момента бюджетные авиакомпании избегали полетов в столичный аэропорт Грузии, жалуясь на высокие расценки на обслуживание. Сейчас на грузинском рынке работает венгерский лоукост Wizz Air.

Напомним, что ранее Ryanair увеличил частоту полетов в Украину. Также сообщалось, что Ryanair запустил рейс в Краков из Одессы и из Харькова.

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Теги: Грузия, маршрут, Ryanair, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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