Укргаздобыча получила госгарантии под кредит ЕБРР
Правительство одобрило привлечение кредита Европейского банка реконструкции и развития для Укргаздобычи под гарантии государства на сумму 51,85 млн евро для увеличения добычи газа. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила глава Минфина Оксана Маркарова в Facebook.
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Маркарова уточнила, что кредит предоставляется по ставке месячного EURIBOR + 1% годовых с одноразовой комиссией 1% суммы траншей, комиссия по обязательствам - 0,5%.
Как сообщает Интерфакс-Украина, проект распоряжения предполагает покупку 10 буровых станков и модернизацию турбин для повышения энергоэффективности.
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В рамках проекта Укргаздобыча должна заключить договор с Минфином о погашении задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств, обеспечением которого выступит залог имущественного права на получение денежной выручки от реализации газа в размере 170% от суммы кредита.
Предполагается, что кредит поступит двумя траншами - 36,4 млн и 15,45 млн евро.
Согласно информации на сайте ЕБРР, рассмотрение проекта запланировано на совет директоров 15 октября.
Как сообщалось, ранее ЕБРР выделил 400 млн евро кредита для Укрэнерго и на развитие городского транспорта в Украине.
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