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Нафтогаз рассказал, как купить газ на зиму по летним ценам

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Купить газ впрок можно почти во всех областях Украины. Нужно прийти в газсбыт с паспортом, заключить соответствующее соглашение и внести предоплату.
Нафтогаз дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценам
Нафтогаз дал инструкцию по покупке газа на зиму по летним ценам
afp.com

НАК Нафтогаз Украины обнародовала детали своего предложения для населения по покупке газа по летним ценам. Об этом сообщила пресс-служба НАК в четверг, 22 августа.

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Предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона.

Сейчас Нафтогаз предлагает продукт клиентам как собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газсбытов. Такое предложение получили газсбыты во всех без исключения регионах. На карте указано, в каких областях предложение уже доступно.

 

Чтобы воспользоваться условиями предложения необходимо:

  • прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта);
  • иметь при себе паспорт;
  • заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа;
  • сделать предоплату и пользоваться газом во время отопительного сезона.

Напомним, что ранее Нафтогаз предложил людям купить газ впрок по нынешней цене.

Также сообщалось, что Украина накопила 17 миллиардов кубов газа.

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Теги: газ, Нафтогаз, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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