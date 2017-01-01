Нафтогаз рассказал, как купить газ на зиму по летним ценам
НАК Нафтогаз Украины обнародовала детали своего предложения для населения по покупке газа по летним ценам. Об этом сообщила пресс-служба НАК в четверг, 22 августа.
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Предложение позволяет людям купить газ по фиксированной летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона.
Сейчас Нафтогаз предлагает продукт клиентам как собственной газоснабжающей компании, так и через существующую сеть газсбытов. Такое предложение получили газсбыты во всех без исключения регионах. На карте указано, в каких областях предложение уже доступно.
Чтобы воспользоваться условиями предложения необходимо:
- прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта);
- иметь при себе паспорт;
- заключить дополнительное соглашение к типовому договору поставки газа;
- сделать предоплату и пользоваться газом во время отопительного сезона.
Напомним, что ранее Нафтогаз предложил людям купить газ впрок по нынешней цене.
Также сообщалось, что Украина накопила 17 миллиардов кубов газа.
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