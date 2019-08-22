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Google сменила логотип ОС Android

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Впервые за пять лет компания изменила формат иконки и цветовую палитру логотипа операционной системы.
У ОС Android изменился логотип
У ОС Android изменился логотип
blog.google
Google впервые с 2014 года изменила дизайн логотипа операционной системы Android. Информация об этом в четверг, 22 августа, появилась в блоге компании.

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Символом операционной системы, как и раньше, будет иллюстрация робота-андроида, однако теперь на логотипе изображена лишь его голова.

Также цвет надписи Android изменен с зеленого на черный. Как указали в компании, зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения.
 
“Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст“, - говорится в сообщении Google.
 
Помимо этого разработчики поменяли название новой версии операционной системы, назвав ее Android 10, хотя до этого там была буква Q.
 
Напомним, по традиции компании, буква в названии версии обозначала какую-либо сладость.
 
Так, Android L была связана с леденцом (Lollipop), а Android K с шоколадом Kitkat, а последняя версия операционной системы Android 9 была с приставкой Pie (пирог).
 
Как пояснили в Google, от этого решили отказаться, поскольку в мировом сообществе пользователям не всегда было понятно, какая именно сладость имеется в виду из-за языковых различий. 
 
Ранее сообщалось, что Android-гаджеты атакует новый вирус.

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Теги: Google, Google Android, логотип, Android, операционная система
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Источник: korrespondent.net

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