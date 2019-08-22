Google сменила логотип ОС Android

Впервые за пять лет компания изменила формат иконки и цветовую палитру логотипа операционной системы.

Google впервые с 2014 года изменила дизайн логотипа операционной системы Android. Информация об этом в четверг, 22 августа, появилась в блоге компании. Читай также: Работники Google могут слушать, что люди говорят своим устройствам Символом операционной системы, как и раньше, будет иллюстрация робота-андроида, однако теперь на логотипе изображена лишь его голова.

Также цвет надписи Android изменен с зеленого на черный. Как указали в компании, зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения.

“Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст“, - говорится в сообщении Google.

Помимо этого разработчики поменяли название новой версии операционной системы, назвав ее Android 10, хотя до этого там была буква Q.

Say 👋 to #Android’s new look. Brand leads Aude Gandon and Sydney Thomashow share how Android’s new brand identity is built for everyone. pic.twitter.com/xDNuGHjZvb — Android (@Android) August 22, 2019

Напомним, по традиции компании, буква в названии версии обозначала какую-либо сладость.

Так, Android L была связана с леденцом (Lollipop), а Android K с шоколадом Kitkat, а последняя версия операционной системы Android 9 была с приставкой Pie (пирог).

Как пояснили в Google, от этого решили отказаться, поскольку в мировом сообществе пользователям не всегда было понятно, какая именно сладость имеется в виду из-за языковых различий.