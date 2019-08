Google сменила логотип ОС Android

Также цвет надписи Android изменен с зеленого на черный. Как указали в компании, зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения.

“Логотип часто сливается с другими цветами, из-за чего его трудно увидеть, поэтому мы придумали новую палитру, улучшающую контраст“, - говорится в сообщении Google.

Помимо этого разработчики поменяли название новой версии операционной системы, назвав ее Android 10, хотя до этого там была буква Q.

Say 👋 to #Android’s new look. Brand leads Aude Gandon and Sydney Thomashow share how Android’s new brand identity is built for everyone. pic.twitter.com/xDNuGHjZvb