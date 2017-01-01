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Крупный и средний бизнес нарастили прибыль

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За полгода прибыль компаний до налогооблажения составила 218 млрд грн, тогда как за весь прошлый год - 353 млрд грн.
Украинский бизнес стал больше зарабатывать
Украинский бизнес стал больше зарабатывать
Корреспондент.net
За первое полугодие 2019 год финрезультат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 218,1 млрд грн, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Об этом сообщает Госслужба статистики.

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“За январь-июнь 2019 финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 218,1 млрд грн прибыли (за январь-июнь 2018 - 176,8 млрд грн прибыли)“, - говорится в сообщении.

За полгода прибыльные крупные и средние предприятия получили 291,8 млрд грн прибыли, что на 9,2% больше, чем в прошлом году; убыточные крупные и средние предприятия допустили 73,7 млрд грн убытков - на 18,6% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

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В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных в I полугодии 2019 составила 24,9% (в I полугодии 2018 - 24,7%).

Отметим, в 2018 году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 353 млрд грн, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
 
К примеру, за 2018 год 100 крупнейших госкомпаний получили 25,3 млрд грн чистой прибыли, что на 48,2% меньше, чем годом ранее.
 

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Теги: компании, бизнес, прибыль, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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