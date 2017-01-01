Нафтогаз спрогнозировал цену на газ на конец года
Нафтогаз ожидает, что в ноябре-декабре цены на газ для потребителей на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) будут в размере 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту финансового плана компании, пишут Українські Новини.
Читай также: Нафтогаз рассказал, как купить газ на зиму по летним ценам
Отмечается, что цены на этот период рассчитаны в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867.
При этом в записке сообщается, что цена газа по ПСО с 1 июня по 31 октября будет на уровне прогнозируемой цены импортированного газа без стоимости входа в газотранспортную систему Украины.
Читай также: Нафтогаз предложил людям купить газ по нынешней цене
Отмечается, что цена для потребителей, которые не попадают под действие ПСО устанавливается Нафтогазом самостоятельно и составит 7 479,6 гривен/тыс. куб. м (без НДС).
Напомним, 5 июня правительство приняло постановление, которым обязали Нафтогаз не повышать цены на газ для населения.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил