В Украине планируют модернизировать все АЭС

В ближайшие пять лет планируют модернизировать оборудование 15 энергоблоков четырех украинских АЭС.

Четвертый энергоблок Ровенской АЭС недавно отключили на ремонт Getty Images

Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 года. Соответствующую программу действий подписали Энергоатом и Турбоатом, сообщает пресс-служба Энергоатома во вторник, 27 августа.

В течение пяти лет планируется заменить оборудование 15 энергоблоков четырех украинских АЭС.

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"Программа модернизации оборудования АЭС предусматривает замену 8 конденсаторов турбин энергоблоков АЭС, в том числе, в рамках импортозамещения, планируется замена 4 конденсаторов российского производства. Суммарный прирост мощности энергоблоков атомных электростанций после замены конденсаторов составит около 400 МВт", - говорится в сообщении.

Также в рамках модернизации планируют усовершенствовать цилиндры турбин, что позволит повысить их мощность.

На модернизацию АЭС планируют потратить около 6 миллиардов гривен.

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"Мы существенно расширяем наше сотрудничество в рамках программы импортозамещения, и это особенно важно в нынешних политических условиях. Мы обсудили долгосрочную ремонтную программу - замену запасных частей, отработавших свой ресурс", - заявил глава Энергоатома Юрий Недашковский.

Напомним, прошлым летом правительство одобрило технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС общей стоимостью 72 млрд 342 млн гривен. Ориентировочная продолжительность строительства - семь лет.

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