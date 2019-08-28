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В Украине оценили риски из-за Турецкого потока

Комментариев: 4
После запуска Турецкого потока Укрнаина почти полностью потеряет транзит газа по южному направлению.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Getty Images

Запуск газопровода Турецкий поток означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию. Об этом пишет в Facebook директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

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"Для Украины реализация данного проекта приведет к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки. Но значительно большие риски возникают для стран Южной Европы и Молдовы, которые исторически получали газ через Украину, а новые газопроводы еще не готовы", - написал он.

По словам Макагона, в данной ситуации Украина должна минимизировать свои риски, а также искать способы использования существующей инфраструктуры украинской ГТС в новой реальности.

"К сожалению, Турецкий поток становится объективной реальностью. В данном проекте нет никакого экономического смысла, но в последние годы уже никто и не ищет смысла в проектах Газпрома", - отметил он.

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Отметим, накануне президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Раджепу Эрдогану, что газопровод начнет поставлять газ до конца года, как и планировалось.

Ранее сообщалось, что РФ построила 66% морского участка Турецкого потока. Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.

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Теги: Украина, газ, транзит газа, Турецкий поток
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Комментариев (4)
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Лапотники-скот  (аноним)  28.08.2019, 16:04
Оценка:  0
Лапотники-скот
Та и хер с нми , за транзит заплатят молдоване
гость  (аноним)  28.08.2019, 15:42
Оценка:  -1
гость
Смысл очень даже есть! Турки перекинут на себя весь дешевый газ из ТАНАП.А газ из российской трубы перепродадут грекам-болгарам-румынам-венграм. И Украина наконец получит возможность РЕАЛЬНО покупать европейский газ на своих западных границах.А потом и вторая труба ТП к Австрии подтянется
гость  (аноним)  28.08.2019, 15:31
Оценка:  0
гость
Да в принципе что то строить экономически не выгодно. Вот на Украине за годы Незалежности ничего не строили и все было хорошо. Тут педалик построил стекляннй мост и опозорился. А тут турки греки и болгары будут за газ платить из этой трубы, но главным строителям планеты видее)))
Russian-Troll    28.08.2019, 15:08
Оценка:  0
Russian-Troll
Никакого экономического смысла нет в Украине, а не в южном потоке, господин Макогон.
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