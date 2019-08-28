В Украине оценили риски из-за Турецкого потока
Запуск газопровода Турецкий поток означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию. Об этом пишет в Facebook директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.
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"Для Украины реализация данного проекта приведет к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию и, соответственно, к снижению транзитной выручки. Но значительно большие риски возникают для стран Южной Европы и Молдовы, которые исторически получали газ через Украину, а новые газопроводы еще не готовы", - написал он.
По словам Макагона, в данной ситуации Украина должна минимизировать свои риски, а также искать способы использования существующей инфраструктуры украинской ГТС в новой реальности.
"К сожалению, Турецкий поток становится объективной реальностью. В данном проекте нет никакого экономического смысла, но в последние годы уже никто и не ищет смысла в проектах Газпрома", - отметил он.
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Отметим, накануне президент России Владимир Путин пообещал президенту Турции Раджепу Эрдогану, что газопровод начнет поставлять газ до конца года, как и планировалось.
Ранее сообщалось, что РФ построила 66% морского участка Турецкого потока. Газпром по двум ниткам уложил более 1230 километров труб газопровода Турецкий поток, что составляет 66% от общей протяженности морского участка.
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