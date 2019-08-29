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Nike и Adidas попросили Трампа не вводить новые пошлины на товары из Китая

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Обращение к американскому лидеру подписали также Crocs, Converse и другие обувные компании.
Крупные обувные компании обратились к Дональду Трампу из-за пошлин
Крупные обувные компании обратились к Дональду Трампу из-за пошлин
Getty Images
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу 1 сентября. Об этом в среду, 28 августа, сообщила телекомпания CNN.

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В письме подчеркивается, что "новые пошлины - это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи".

Обращение также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем.

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Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист надеется, что Трамп прислушается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну".

Напомним, США и Китай договорились возобновить торговые переговоры.

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Теги: США, Китай, Пошлины, обувь, Nike, adidas
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  29.08.2019, 13:17
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гость
Еще бы! ВСЕ их производства расположены у китов и подконтрольных им азиатов.У пиндов осталась только регистрация товарного знака и барыши от реализации!
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