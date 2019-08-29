Nike и Adidas попросили Трампа не вводить новые пошлины на товары из Китая

Обращение к американскому лидеру подписали также Crocs, Converse и другие обувные компании.

Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу 1 сентября. Об этом в среду, 28 августа, сообщила телекомпания CNN

Читай также: США присвоили Китаю статус валютного манипулятора В письме подчеркивается, что "новые пошлины - это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи".

Обращение также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем.

Читай также: В США нефтегазовый гигант купил конкурента за $55 млрд Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист надеется, что Трамп прислушается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну". Напомним, США и Китай договорились возобновить торговые переговоры.