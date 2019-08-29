В Верховной Раде подорожала еда: Что и почем

Ассортимент в столовой ВР не изменился, однако цены повысились.

Первый рабочий день в Верховной Раде обозначился для новоизбранных депутатов подорожанием блюд в столовой. Что и насколько подорожало – читайте далее.

Об этом сообщает Страна.

Первый перерыв в Раде объявили до 13:00.

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Стоимость бутерброда с семгой раньше составляла 39 грн, сейчас – 48,36 грн; с икрой – было 44 грн, а стало 55,98 грн. Также изменилась цена кекса с 14 до 19 грн.

Меню в столовой Верховной Рады strana.ua

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Самый дешевый овощной суп в столовой оценили в 33,88 грн, а сытный борщ с говядиной в 45,67 грн. На гарнир здесь предлагают вареный рис по 11,38 и картофельное пюре за 18,80 грн. Десерты тут стоят в пределах 25-26 грн.

Ассортимент блюд в столовой Верховной Рады strana.ua

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада закупила муку вдвое дороже рыночной цены.Килограмм муки для столовой Верховной Рады обойдется на 15 гривен - вдвое дороже, чем на рынке.

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