Компания Коломойского и НБУ пошли на "мировую"

Никопольский завод ферросплавов согласился выплатить Нацбанку задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ), который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому и является имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Коломойский: "Олигархов больше нет – мы умерли" Согласно соглашению, инициатором которой выступил НЗФ, завод обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Нацбанк налагал взыскание.

В НБУ напоминают, что в мае 2018 года регулятор подал в Хозсуд Днепропетровской области иск о взыскании движимого имущества, принадлежащего НФЗ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

В НБУ отмечают, что решение такого судебного спора путем заключения мирового соглашения состоялось впервые.

Читай также: Коломойский рассказал, как Украине избежать дефолта

Сегодня на различных этапах судебных разбирательств находится еще более 200 подобных дел не только по ПриватБанку, но и по неплатежеспособным банкам, которые до сих пор не выполнили обязательства по кредитам рефинансирования.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн. 18 из них вступили в законную силу.

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, как Владимир Зеленский надумал идти в президенты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.