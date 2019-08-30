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Компания Коломойского и НБУ пошли на "мировую"

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Никопольский завод ферросплавов согласился выплатить Нацбанку задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.
НБУ добился погашения кредитов от НЗФ
НБУ добился погашения кредитов от НЗФ
flickr.com

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов (НЗФ), который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому и является имущественным поручителем по кредитным обязательствам ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Согласно соглашению, инициатором которой выступил НЗФ, завод обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Нацбанк налагал взыскание.

В НБУ напоминают, что в мае 2018 года регулятор подал в Хозсуд Днепропетровской области иск о взыскании движимого имущества, принадлежащего НФЗ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

В НБУ отмечают, что решение такого судебного спора путем заключения мирового соглашения состоялось впервые.

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Сегодня на различных этапах судебных разбирательств находится еще более 200 подобных дел не только по ПриватБанку, но и по неплатежеспособным банкам, которые до сих пор не выполнили обязательства по кредитам рефинансирования.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн.

Cуды уже приняли 21 решение в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,2 млрд грн. 18 из них вступили в законную силу.

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, как Владимир Зеленский надумал идти в президенты.

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Теги: кредиты, суд, завод, Коломойский, НБУ, ПриватБанк
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гость  (аноним)  30.08.2019, 11:30
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Пошли договорняки. У руля ставленники Бени, тут пошло ты мне - я тебе. В сухом остатке пострадает простой работяга...
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