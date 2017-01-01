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Ровенская АЭС подключила энергоблок после ремонта

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Третий энергоблок был выведен в плановый ремонт в конце мая. На РАЭС в работе находятся три энергоблока.
В Украине работают 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях
В Украине работают 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях
Энергоатом

Ровенская АЭС накануне вечером подключила третий энергоблок к энергосети после завершения планово-предупредительного ремонта, который длился с 25 мая. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Таким образом, по состоянию на 08:00 2 сентября в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 1400 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

В Энергоатоме отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

На данный момент в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.

  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 92-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 25-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 5-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 110-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 282-е сутки среднего планового ремонта.

Ранее сообщалось о том, что в Украине оценили запасы урана.

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Теги: энергетика, АЭС, атомная энергетика, РАЭС, Ровенская АЭС
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