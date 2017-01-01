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Кабмин намерен ускорить рассмотрение антирейдерских жалоб

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Жалобы на рейдеров можно будет подавать онлайн, и комиссия будет рассматривать их оперативнее.
Антирейдерская комиссия при Минюсте будет работать быстрее
Антирейдерская комиссия при Минюсте будет работать быстрее
depositphotos.com

Сегодня Кабмин намерен рассмотреть вопрос о работе антирейдерской комиссии, функционирующей при Министерстве юстиции, сообщает UBR.ua. Для того, чтобы ускорить работу этой комиссии, а также повысить эффективность ее деятельности, предлагается внести некоторые изменения в организацию ее работы.

Во первых, жалобы на рейдеров бизнесмены теперь смогут подавать онлайн, а не только в письменном виде, как было доныне. Конечно,  к самой жалобе нужно будет присовокупить отсканированные копии документов, подтверждающих попытку рейдерского захвата предприятия. А обязательно все это должно быть скреплено электронной подписью заявителя. В любом случае это займет меньше времени, чем визит с “живыми“ документами.

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Вострых, в состав комиссии смогу входить не только сотрудники Минюста, но также и представители  общественности, юристы и другие люди, которые могут быть полезны в расследовании факта попытки рейдерского захвата.

И, наконец, результаты работы и выводы комиссии, должны быть отправлены заявителю не в течение трех суток, как было до сих пор, а незамедлительно. Крайний срок отправки – следующий день после вынесения вердикта.

Напомним, что одним из условий либерализации рынка земли в Украине, премьер Алексей Гончарук назвал борьбу с рейдерством. С ним нужно совладать, считает премьер, еще до открытия рынка земли.

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