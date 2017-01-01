Окупится быстро: Сколько стоит запустить страусиный бизнес в Украине

Для старта нужны немалые деньги, однако они возвратятся уже через 2-3 года упорной работы.

В Украине сегодня страусиные фермы все еще остаются диковинкой. Однако спрос на продукцию от этих ферм достаточно высок, и пока он существенно опережает предложение, сообщает UBR.ua.

Вместе с тем, даже мелкие фермеры имеют возможность взяться за разведение страусов и со временем в этом преуспеть. Дело в том, что продукция страусиных ферм пользуется большим спросом, и при этом очень немало стоит.

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К примеру, яйца этих птиц можно продавать во время экскурсий (а желающие посетить такой экзотический объект всегда найдутся) по 150-200 гривен за штуку. А если яйцо оплодотворенное, то его его и вовсе можно продать за полтысячи.

Сама экскурсия по ферме, без дегустации продукции, стоит от 50 до 100 гивен. С дегустацией, естественно, все будет дороже.

Однако экскурсионная компонента – это лишь одна, и далеко не главная составляющая функционала страусиных ферм. Главное – сам продукт: яйца, мясо, кожа и, даже, перья и когти птиц.

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В частности за килограмм мяса можно выручить около 500 гривен. Однако на первых порах, пока ферма не «нарастила мышцы» и не приобрела реноме среди покупателей, можно сбывать мясо оптом по 300-350 гривен за килограмм на крупные фермы, которые уже имеют наработанные связи с торговой сетью. В любом случае даже фермер-дебютант в убытке не останется: с каждой взрослой птицы можно получить около 60 килограммов мяса.

Конечно, для того, чтобы более-менее успешно стартовать и быстро раскрутить свой бизнес, для начала придется вложить в него около 30-40 тысяч долларов. А еще придется регулярно иметь дело со службой ветеринарного контроля и прочими проверяющими органами. Однако игра стоит свеч, говорят те, кто уже прошел этот путь. И уже за 2-3 года он должен окупиться и начать приносить прибыль.

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