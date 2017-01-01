"Дочку" российского банка продадут со скидкой
Продажа Проминвестбанка должна была состояться еще 28 августа, однако покупателей не нашлось .
После неудачного аукциона от 28 августа “дочку“ российского банка ВЭБ продадут со скидкой в 25%. Это 399 миллионов гривен.
Об этом сообщает фондовая биржа ПФТС.
Стартовая цена пакета акций Проминвестбанка составляла 532 миллиона гривен. Очередной аукцион по продаже банка со скидкой состоится 20 сентября.
Ранее сообщалось о том, что Арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка. Запланированный аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка не состоялся, так как в установленный срок заявок на покупку банка не поступило.
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