"Дочку" российского банка продадут со скидкой

Стартовая цена пакета акций Проминвестбанка составляла 532 миллиона гривен. Очередной аукцион по продаже банка со скидкой состоится 20 сентября.

Ранее сообщалось о том, что Арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка. Запланированный аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка не состоялся, так как в установленный срок заявок на покупку банка не поступило.

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