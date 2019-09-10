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Газпрому ограничили использование газопровода OPAL

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Польский концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL, что не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через Украину.
Газпрому снова запретили использовать OPAL на полную мощность
Газпрому снова запретили использовать OPAL на полную мощность
Getty Images

Российскому Газпрому запретили использовать газопровод OPAL на полную мощность. Об этом заявило в Twitter Минэнерго Польши во вторник, 10 сентября.

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"Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования Газпромом газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что решение Суда ЕС по трубопроводу OPAL не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через территорию Украины.

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"Вердикт Суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL Газпрому придется сократить использование Северного потока, что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - указывается в документе.

"Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

Накануне стало известно, что газовые переговоры между Украиной и Россией состоятся 19 сентября.

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Теги: Польша, Газпром, транзит газа, газовые переговоры, OPAL
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.09.2019, 15:19
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гость
будет не 100 а 90%, а остальные 10% будут у роснефти или новатэка, делов то
гость  (аноним)  10.09.2019, 15:16
Оценка:  -1
гость
щас будут обжалования, оспаривания, встречные иски и тд. и тп.... нашли поляки с кем тягаться... это как выигрыш в стокгольмском арбитраже, который кроме мамки кобелева на её банковском счёте в сша никто не видел)))
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