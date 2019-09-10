Газпрому ограничили использование газопровода OPAL

"Суд ЕС вынес выгодный для Польши вердикт по вопросу использования Газпромом газопровода OPAL. Суд отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", - говорится в сообщении.

Российскому Газпрому запретили использовать газопровод OPAL на полную мощность. Об этом заявило в Twitter Минэнерго Польши во вторник, 10 сентября.

В заявлении отмечается, что решение Суда ЕС по трубопроводу OPAL не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через территорию Украины.

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"Вердикт Суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL Газпрому придется сократить использование Северного потока, что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - указывается в документе.

"Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу", - заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

Накануне стало известно, что газовые переговоры между Украиной и Россией состоятся 19 сентября.

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