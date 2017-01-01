Верховная Рада готова декриминализировать фиктивное предпринимательство

Предприниматели, спрятавшие от налогов не более 100 тысяч долларов, также не будут считаться уголовниками.

Парламент Украины принял в первом чтении законопроект № 1080, которым предусматривается декриминализация фиктивного предпринимательства, а также принятие других норм, призванных уменьшить давление на бизнес. Инициаторами этого нового законодательного акта стала группа депутатов от “Слуги народа“, возглавляемая главой парламентского комитета по вопросам финансов Даниилом Гетманцевым.

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Этот законопроект, который, кстати, уже в ближайшее время должны рассмотреть и во втором чтении, предусматривает декриминализацию статью за фиктивное предпринимательство. Ее предлагают исключить из УК Украины. Кроме этого, творцы закона предлагают поднять нижнюю планку денежной суммы, за которой наступает уголовная ответственность. Ныне она составляет немногим менее миллиона гривен. Законотворцы предлагают увеличить эту сумму втрое. Она приблизительно будет равна 100 тысячам долларов.

Таким образом, если предприниматель утаил от налогов сумму, которая меньше этой, то его не будут наказывать уголовно, а он будет нести лишь финансовую ответственность.

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Из-за излишней криминализации налоговых законов налоговики, по словам Гетманцева, “кошмарят бизнес“ и не дают ему нормально работать.

Напомним, что украинцы могут получить выгоду от покупки ценных бумаг. Особую выгоду сулит покупка облигаций внутреннего государственного займа.

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