"Джейми Каллум от 100 тыс долл": Как прошел элитный корпоратив Roshen

На мероприятие были приглашены исключительно сотрудники кондитерской фабрики.

В субботу, 7 сентября, в день обмена пленными под Киевом в клубе Equides прошло интересное и дорогое мероприятие – музыкальный фестиваль Roshen. Повод для праздника – юбилей корпорации. В тот день бизнесу выполнилось 23 года.

Об этом сообщает Страна.

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Корпоратив не афишировался, на праздник позвали только сотрудников компании по спискам. Пригласительных не было.

Среди именитых выступающих оказались The Hardkiss, Джейми Каллум и Jungl. Гонорар всех артистов разный – украинские The Hardkiss берут от 15 тысяч долларов, Jungle – от 40 тыс, а Каллум – от 100 тыс.

На празднике выступали известные артисты instagram.com

Празднование прошло в клубе Equides instagram.com

Гостей угощали канапе, закусками, фруктами и сладостями. Также было шампанское и крепкий алкоголь. Клуб украсили фламинго, воздушными шарами, устроили фотозоны.

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“Как нам рассказали, фестиваль будет теперь каждый год в первой половине сентября. Позавчера была модная музыка. Я, конечно, ничего не имею против LP или Димы Монатика, но все же - “Джангл“ и Каллум - это на много круче. Танцевали практически все“, - рассказал один из гостей.

На территории устроили фотозоны instagram.com

Ранее сообщалось, какие профессии и образование имеют новоизбранные нардепы. В Верховной Раде девятого созыва будет наибольшее количество “новых лиц“, которые к политике до выборов вообще не имели никакого отношения.

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