Укрзализныця обновит железнодорожное полотно на $100 млн

В компании рассказали о планах на средства, вырученные от доразмещения еврооблигаций.

Укрзализныця направит средства, привлеченные от доразмещения еврооблигаций на сумму почти $100 млн на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T (трансевропейская транспортная система). Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

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"Украина интегрируется в транспортную систему ЕС. Сегодня Укрзализныця разместила почти $100 млн еврооблигаций с конечным сроком погашения дополнительного выпуска – в 2024 году и с эффективной ставкой в 7.292% годовых. Ставка купона по бондам является самой низкой с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины", - отметил министр.

По его словам, полученные средства пойдут на обновление железнодорожного полотна транспортных коридоров TEN-T, через которые проходит около 80% всех транзитных грузов.

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Криклий пообещал, что все закупки в рамках этого финансирования пройдут на качественно новом уровне организации и значительно расширится перечень возможных поставщиков.

Мы также сообщали, что глава Укрзализныци отметил закупку супердорогих вышиванок и рушников. Тогда же он поручил произвести полный аудит процедуры закупок, осуществляемых Укрзализныцей.

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