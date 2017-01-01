"Брак по расчету": Укрсоцбанк полностью уходит "под крыло" Альфа-Банка

Общее собрание акционеров Альфа-Банка одобрило слияние двух финансовых структур.

Вчера, 10 сентября, было принято решение о прекращении деятельности Укрсоцбанка и его слиянии с Альфа-Банком, сообщает finance.liga.net, ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы Укрсоцбанка.

Таким образом, Укрсоцбанк прекращает свое существование как юридическое лицо, а все его клиенты переходят под юрисдикцию Альфа-Банка. Слияние будет окончательно завершено уже в октябре этого года. Впрочем, началось она гораздо раньше. Так, еще в прошлом, 2018, году в Альфа-Банк были переведены 80% клиентов Укрсоцбанка и 90% денежных остатков.

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Оба эти банка являются собственностью международной банковской группы ABH Holdings SA, имеющей несколько совладельцев. Самым крупным из них является уроженец Львова Михаил Фридман, которому принадлежит почти треть акций этой компании. Кроме него, почти 21% акций компании владеет киевлянин Герман Хан, а также совладельцами банковской корпорации являются трое россиян, у каждого из которых от 3 до 16 % акций.

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Целью слияния двух финансовых заведений была оптимизация бизнеса, а также повышение надежности и стабильности объединенного частного коммерческого банка.

В итоге, уставной капитал Альфа-Банка увеличится на 16,55 млрд грн, в которые оцениваются акции Укрсоцбанка, и составит 28,73 млрд грн.

Ранее мы писали, что банкирам, обманывающим клиентов, придется платить штрафы. Их буду наказывать за недостоверную информацию по кредитованию.

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