Полиция обыскивает Приватбанк: Что говорят сами банкиры

Обыск связывают с одним из оговоров, который заключил Приватбанк.

Полиция обыскивает одно из отделений Приватбанка в Днепре. Речь идет о Соборном отделении, сообщает finance.liga.net

Читай также: Компания Коломойского и НБУ пошли на “мировую“

Что именно послужило причиной неожиданного визита правоохранителей, неизвестно. Руководитель пресс-службы этого финансового учреждения Олег Серга говорить, что обыск связан с одним из договоров, заключенных банком.

При этом, по его же словам, банковскую оргтехнику и документы визитеры не изымают.

Ранее мы писали, что Игорь Коломоский считает, что в Украине олигархов больше нет. У нового президента не будет своих олигархов при власти.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram