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Полиция обыскивает Приватбанк: Что говорят сами банкиры

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Обыск связывают с одним из оговоров, который заключил Приватбанк.
Полиция обыскивает Приватбанк
Полиция обыскивает Приватбанк
liga.net

Полиция обыскивает одно из отделений Приватбанка в Днепре. Речь идет о Соборном отделении, сообщает finance.liga.net

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Что именно послужило причиной неожиданного визита правоохранителей, неизвестно. Руководитель пресс-службы этого финансового учреждения Олег Серга говорить, что обыск связан с одним из договоров, заключенных банком.

При этом, по его же словам, банковскую оргтехнику и документы визитеры не изымают.

Ранее мы писали, что Игорь Коломоский считает, что в Украине олигархов больше нет. У нового президента не будет своих олигархов при власти. 

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Теги: Приватбанк, полиция, обыск, Днепр
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