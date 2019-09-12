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Газпром обязали вдвое сократить поставки через OPAL

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Решение суда, запрещающее Газпрому использовать газопровод OPAL на полную мощность, вступило в силу.
Газпром должен ограничить использование газопровод OPAL
Газпром должен ограничить использование газопровод OPAL
Getty Images

Российский Газпром должен немедленно наполовину сократить поставки газа через газопровод OPAL, - восточному отводу от морской магистрали Северный поток. Об этом в среду, 11 сентября, заявил немецкий регулятор Bundesnetzagentur, сообщает Reuters.

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“В случае необходимости Bundesnetzagentur будет делать надзорные шаги для обеспечения этого“, - заявил представитель регулятора.

При этом требования сократить использование мощностей OPAL распространяется в том числе на уже зарезервированные мощности трубы. Использование мощностей свыше лимита не может быть забронировано.

Напомним, накануне польский концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL, что не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через Украину.

Многолетний запрет на доступ российского газового монополиста к почти всем мощностям OPAL в октябре 2016 года сняла Еврокомиссия.

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Теги: Польша, ЕС, Газпром, газопровод, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.09.2019, 12:25
Оценка:  -1
гость
Зимой станут замерзать - снова откроют как форс-мажор, к тому же пшеки амеровским спг не заполнят опал и на 10%. А европцы не любят терять деньги от недогрузки.Скорей всего те же немцы создадут прокладку и будут гнать тот же газпромовский газ но со своей наценкой...
BROKER666    12.09.2019, 11:59
Оценка:  0
BROKER666
ордынцы, возрадуйтесь - санкции вам только на пользу...
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