Газпром обязали вдвое сократить поставки через OPAL

Решение суда, запрещающее Газпрому использовать газопровод OPAL на полную мощность, вступило в силу.

Российский Газпром должен немедленно наполовину сократить поставки газа через газопровод OPAL, - восточному отводу от морской магистрали Северный поток. Об этом в среду, 11 сентября, заявил немецкий регулятор Bundesnetzagentur, сообщает Reuters.

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“В случае необходимости Bundesnetzagentur будет делать надзорные шаги для обеспечения этого“, - заявил представитель регулятора.

При этом требования сократить использование мощностей OPAL распространяется в том числе на уже зарезервированные мощности трубы. Использование мощностей свыше лимита не может быть забронировано.

Напомним, накануне польский концерн PGNiG выиграл в Суде ЕС дело о газопроводе OPAL, что не позволит Газпрому отказаться от транзита газа через Украину.

Многолетний запрет на доступ российского газового монополиста к почти всем мощностям OPAL в октябре 2016 года сняла Еврокомиссия.

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