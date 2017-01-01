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Аэропорт Киев возобновил работу

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Столичный аэропорт закрывали на десять дней для проведения ремонта взлетно-посадочной полосы.
В Жулянах отремонтировали взлетную полосу
В Жулянах отремонтировали взлетную полосу
facebook.com/airportkiev

Международный аэропорт Киев им. Игоря Сикорского в 9:00 четверга, 12 сентября, возобновил работу после 10-ти дневного ремонта взлетной полосы. Об этом сообщается на фейсбуке аэропорта.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует соединить экспресс Киев-Борисполь с метро.

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Теги: аэропорт, аэропорт Киев, Аэропорт "Жуляны"
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