Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В банке, принадлежащем Порошенко, идет обыск – Андрей Портнов

Комментариев: 0
Речь идет якобы о снятии экс-президентом крупной партии наличности в мае-июне этого года.
В банке Порошенко проходит обыск
В банке Порошенко проходит обыск
depositphotos.com

Юрист Андрей Портнов, занимавший при Януковиче пост замглавы Администрации президента, сообщил в своем Фейсбук об обыске, который происходит в Международном инвестиционном банке.

“Друзья, хорошие и жизнеутверждающие новости поступают из принадлежащего Порошенко Международного инвестиционного банка. Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограмм ранее отмытых в офшорах наличных долларов“, - утверждает Портнов.

Читай также: За полгода Порошенко заработал более полмиллиарда - декларация

Далее он разъясняет, что за день до второго тура президентских выборов, Петр Порошенко выдал доверенность на имя своего первого помощника Онищенко на снятие банковской наличности. По этой доверенности впоследствии было снято 34 миллиона долларов, “украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях“.

https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Читай также: У Порошенко предложили деньги для науки отдать на коров

О каких-либо результатах обыска информации нет. Однако Андрей Портнов, слывущий одним из основных недоброжелателей бывшего президента, с оптимизмом подытоживает свой пост.

“Прекрасно день начался, мне кажется“, - пишет он.

Ранее мы писали, что в новую Раду попали 53 депутата, фигурировавшие в коррупционных скандалах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Петр Порошенко, международный инвестиционный банк, обыск, Андрей Портнов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь