В банке, принадлежащем Порошенко, идет обыск – Андрей Портнов

Речь идет якобы о снятии экс-президентом крупной партии наличности в мае-июне этого года.

Юрист Андрей Портнов, занимавший при Януковиче пост замглавы Администрации президента, сообщил в своем Фейсбук об обыске, который происходит в Международном инвестиционном банке.

“Друзья, хорошие и жизнеутверждающие новости поступают из принадлежащего Порошенко Международного инвестиционного банка. Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия Порошенко в период мая-июня этого года 340 килограмм ранее отмытых в офшорах наличных долларов“, - утверждает Портнов.

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Далее он разъясняет, что за день до второго тура президентских выборов, Петр Порошенко выдал доверенность на имя своего первого помощника Онищенко на снятие банковской наличности. По этой доверенности впоследствии было снято 34 миллиона долларов, “украденных у украинского государства и отмытых в островных юрисдикциях“.

https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine

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О каких-либо результатах обыска информации нет. Однако Андрей Портнов, слывущий одним из основных недоброжелателей бывшего президента, с оптимизмом подытоживает свой пост.

“Прекрасно день начался, мне кажется“, - пишет он.

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