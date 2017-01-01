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Все будет ProZorro: Рада хочет упростить процедуру аренды казенного имущества

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Существующий закон, регламентирующий порядок аренды имущества, безнадежно устарел.
Чиновники не будут брать взятки за аренду имущества
Чиновники не будут брать взятки за аренду имущества
depositphotos.com

Народные депутаты одобрили в первом чтении законопроект № 1055-1, который вносит  революционные изменения в порядок аренды государственного и коммунального имущества.

Авторы законопроекта утверждают, что существующий закон об аренде был принят еще в 1992 году, когда рынок аренды имущества в нашей стране пребывал в зачаточном состоянии. С тех пор прошло немало времени, и сегодняшние реалии требуют изменений.

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В частности, стоимость аренды определяется зачастую “на  глазок“, и в итоге, от использования казенного имущества, в бюджет поступают сущие копейки. Зато большие барыши оседают в карманах чиновников, распоряжающихся арендой имущества.

Поэтому депутаты решили изменить этот порядок вещей, сделав процедуру аренды максимально прозрачной. Новый закон предусматривает предоставление имущества в аренду исключительно через систему “ProZorro.Продажи“. Тогда в бюджет будут поступать реальные суммы за его аренду.  

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Кроме этого, закон определяет порядок проведения аукциона, а также оценку стоимости имущества, которое передается в пользование, и стартовую цену его аренды.

Напомним, в Украине установлены единые упрощенные правила транзита товаров. все прохождения товаров будут контролироваться национальной электронной транзитной системой.

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Теги: Украина, законопроект, аренда имущества, чиновники, ProZorro
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