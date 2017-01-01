"Увидел окно возможностей": Коломойский что-то задумал насчет Приватбанка

Сегодня, считает бизнесмен, сложились благоприятные условия для достижения мирового соглашения между бывшим и нынешним владельцами Приватбанка.

Бизнесмен и бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский уверен, что сегодня открылось “хорошее окно возможностей“ для того, чтобы достичь согласия между ним и нынешним владельцем Приватбанка в лице государства. Об этом он якобы заговорил в кулуарах форума YES , который проходит в столице, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Какое-то мировое соглашение, как-то выйти из ситуации. Она же не может быть вечно напряженной. Сегодня хорошее окно возможностей“, - расплывчато прокомментировал свои соображения бизнесмен.

Более ничего конкретного Игорь Коломойский не сказал: ни каким может быть это мировое соглашение, ни кто будет в нем выгодоприобретателем. При этом он лишь сделал ремарку, что не хочет никаких катаклизмов, и ему не нужен банк “любой ценой“. Просто хочет, чтобы смена владельца банка получила верную правовую оценку.

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Правда, о цене разговор все-таки был несколькими месяцами ранее. Еще в апреле господин Коломойский заявлял, что готов окончательно уступить государству ПриватБанк за 2 миллиарда долларов.

Напомним, Приватбанк ввел новый платежный сервис, который позволяет рассчитываться за покупки, не имея при себе ни наличности, ни электронных средств платежа. Достаточно показать свое лицо в камеру планшета, находящегося на рабочем месте у продавца.

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