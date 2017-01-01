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Позитивный сигнал от Fitch: Нафтогазу повысили кредитный рейтинг

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Компании Нафтогаз Украины повысили долгосрочный кредитный рейтинг .
Нафтогазу повысили кредитный рейтинг
Нафтогазу повысили кредитный рейтинг
www.facebook.compg/vereshchuk.ukraine

Положительный сигнал для Нафтогаза поступил от международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Компании повысили международный кредитный рейтинг с уровня В- до уровня В. Об этом стало известно от пресс-службы рейтингового агентства, передает Зеркало недели.

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В то же время, в компании остаются риски, о которых не преминуло напомнить рейтинговое агентство. В частности, к таковым относятся: неопределенность с внутренними ценами на газ, запланированное отделение газотранспортного бизнеса, а также политические риски.

Напомним, что за полгода цена на газ для бытовых потребителей в Украине снизилась на 28%. В частности, в сентябре газовый тариф был снижен еще 3,4%.

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Теги: рейтинг, Нафтогаз, Fitch
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Источник: bigmir)net

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