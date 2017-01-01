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Nissan остался" без руля": президент компании ушел в отставку

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Отставного главу компании уличили в том, что он выплачивал себе завышенные премии.
Ниссан опять остался без главы
Ниссан опять остался без главы
depositphotos.com

Японская автомобильная корпорация Nissan  Motor опять осталась без главы. Ушел в отставку президент компании, занимавший также пост ее главного исполнительного директора, Хирото Саикава. Следующего руководителя корпорации должны назначить к концу октября, сообщает агентство Киодо.

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Отставка президента стала результатом внутреннего расследования, проведенного в корпорации. Как выяснилось, Хирото Саикава необоснованно выплачивал себе завышенные премии. По выводам следствия размер превышения составил 434 тысячи долларов. Под давлением неопровержимых фактов президент был вынужден признать это факт и ушел в отставку.

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Оптимизацию выплат проводят в компании в связи с необходимостью выравнивания ее прибыльности и улучшения ее партнерских отношений с французской и Renault.

Пока корпорацию временно возглавил Ясухиро Ямаути. О нем известно, что ему 63 года, и он является членом совета директоров компаний Nissan и Renault.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский АвтоВАЗ полностью остановил производство. Это произошло из-за срыва поставок комплектующих.

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Теги: автомобили, Япония, премия, отставка, nissan, махинации
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Источник: bigmir)net

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