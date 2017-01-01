Суд арестовал недвижимость "дочки" российского банка

Суд Киева арестовал центральный офис Проминвестбанка в столице и еще 15 объектов, принадлежащих учреждению.

Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка и еще 15 объектов, принадлежащих банку. Об этом говорится в постановлении суда в Едином госреестре судебных решений.

Досудебное расследование по этому делу осуществляет Государственное бюро расследований.

Читай также: Арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка

В ходатайстве прокурора указывается, что "должностные лица ПАО Проминвестбанк, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк".

В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.

Также сообщалось, что российский Внешэкономбанк не смог продать Проминвестбанк, хотя ранее заявлялось о четыре покупателях на этот банк.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.