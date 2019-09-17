До и после Стокгольма: НАК сравнил цены на газ РФ

Без решение трибунала о стоимости российского газа Украина покупала бы газ у Газпрома вдвое дороже рыночных цен, говорит Витренко.

Российский газ стоил бы для Украины вдвое дороже рыночных цен без пересмотра контрактной цены Стокгольмским арбитражем. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, опубликовав инфографику в Facebook в понедельник.

Читай также: Словакия поддержит санкции против РФ - Зузана Чапутова "Готовили анализ для внутренних целей, но цифры настолько важны, что решил их опубликовать. На графике цена на газ по контракту с Газпромом "до пересмотра в арбитраже" (голубая линия) и "после пересмотра в арбитраже" (красная линия). Как вы сами видите, цена после пересмотра является постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра Трибуналом в Стокгольмском арбитраже. Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в 2 раза большую", - пишет Витренко.

По его словам, это произошло бы, если бы украинская сторона не требовала в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили бы по этому требованию.

Читай также: Транзит газа через Украину вырос из-за " OPAL-ьного" положения России

Также он отметил, что "мы не нарушаем положения о конфиденциальности наших контрактов с Газпромом, поскольку цена "до пересмотра в арбитраже" может быть рассчитана на основании контракта, опубликованного в прессе, а цена "после" пересмотра по законодательству Украины должна все равно быть опубликована".

Ранее Витренко озвучил позицию компании по предстоящим газовым переговорам, которые запланированы на 19 сентября.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram