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До и после Стокгольма: НАК сравнил цены на газ РФ

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Без решение трибунала о стоимости российского газа Украина покупала бы газ у Газпрома вдвое дороже рыночных цен, говорит Витренко.
Нафтогаз готовится к газовым переговорам 19 сентября
Нафтогаз готовится к газовым переговорам 19 сентября
Виталий Щербенко в Facebook

Российский газ стоил бы для Украины вдвое дороже рыночных цен без пересмотра контрактной цены Стокгольмским арбитражем. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, опубликовав инфографику в Facebook в понедельник.

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"Готовили анализ для внутренних целей, но цифры настолько важны, что решил их опубликовать. На графике цена на газ по контракту с Газпромом "до пересмотра в арбитраже" (голубая линия) и "после пересмотра в арбитраже" (красная линия). Как вы сами видите, цена после пересмотра является постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра Трибуналом в Стокгольмском арбитраже. Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в 2 раза большую", - пишет Витренко.

По его словам, это произошло бы, если бы украинская сторона не требовала в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили бы по этому требованию.

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Также он отметил, что "мы не нарушаем положения о конфиденциальности наших контрактов с Газпромом, поскольку цена "до пересмотра в арбитраже" может быть рассчитана на основании контракта, опубликованного в прессе, а цена "после" пересмотра по законодательству Украины должна все равно быть опубликована".

Ранее Витренко озвучил позицию компании по предстоящим газовым переговорам, которые запланированы на 19 сентября.

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Теги: Украина, газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, российский газ, газовые контракты
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Комментариев (1)
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Peyot    17.09.2019, 11:15
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Peyot
От проклятый шоколадный Барыга натворил беды... ну ничего щас бравые Зелуренцы быстро все исправят! Решение требунала отменят вернут цену в зад!
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