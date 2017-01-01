Северный поток-2: уложено почти две тысячи км труб

Отметим, 26 августа сообщалось о готовности Северного потока-2 на 75%. Таким образом, за три недели проект выполнен на 5%.

"Продолжается строительство газопровода Северный поток-2. К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода - около 81% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.

В ходе строительства газопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря уложено 1989 км труб, строительство завершено на 81%. Об этом сообщает российский Газпром.

Ранее сообщалось, что в следующем месяце строительство газопровода приблизится к водам Дании, которая еще не дала разрешение на проведение работ.

Тем не менее, в компании заявляют, что смогут запустить газопровод в срок - до конца года.

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