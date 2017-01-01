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Wizz Air увеличит количество украинских рейсов в 2020 году

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Авиакомпания будет предлагать на 118 тысяч посадочных мест больше, чем в 2019 году.
Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%
Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%
Getty Images

Венгерский лоукостер Wizz Air в 2020 году увеличит количество украинских рейсов на 7%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"В течение летнего сезона в 2020 году авиакомпания будет предлагать на 118 тысяч посадочных мест больше, чем в 2019 году. Это, примерно, на 650 рейсов, или на 7%, больше, чем в текущем году", - сказали в компании.

Сейчас авиакомпания предлагает перелеты из Украины по 55 маршрутам в 13 стран.

Как сообщалось, Wizz Air с ноября запустит рейсы из Одессы в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице. 

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Теги: Wizz air, авиакомпании, лоукост, Авиарейсы
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