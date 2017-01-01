Ощадбанк получил документы для взыскания компенсации с РФ

Речь идет о взыскании компенсации на территории Украины. Банк открывает соответствующее исполнительное производство.

Ощадбанк приступает к взысканию компенсации с России за активы в Крыму РБК-Украина

Ощадбанк получил исполнительные документы по решению Международного арбитража относительно компенсации убытков Ощадбанку, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации. Об этом, в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба банка.

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Отмечается, что полученные исполнительные листы являются основанием для выполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около 1,3 млрд долл плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

"Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате незаконных действий Российской Федерации на территории Крыма, и возмещения причиненных убытков", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года международный арбитраж постановил возместить Ощадбанку $1,3 млрд и начислять $97 тысяч процентов в каждый последующий день.

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