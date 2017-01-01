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Украинцы против покупки SIM-мок по паспортам – результаты опроса

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Около 45,7% украинцев выступили против покупки SIM-карт по паспорту.
Украинцы не готовы предоставлять свои личные данные
Украинцы не готовы предоставлять свои личные данные
depositphotos.com

Законопроект №1083 О продаже SIM-мок по паспортам не нашел массовой поддержки среди украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

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45,7% опрошенных выступили против, 13,7% все равно, 8,7 – не смогли ответить и только 32% украинцев поддержали идею.

Исследование проводилось с 6 по 11 сентября. Опрошено – 2018 респондентов. Ошибка составляет не более 2,3%.

Результаты опроса
Результаты опроса
Скрин

Ранее сообщалось о том, что слуги отозвали законопроект о продаже Sim-карт по паспортам, будут переделывать. Законопроект под номером 1083 отозвали.

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Теги: SIM, паспорт, Украина, законопроект
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