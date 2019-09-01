Airbus оценил потребность в новых самолетах на следующие 20 лет

Мировой трафик авиаперевозок будет возрастать ежегодно на 4,3%, считают в концерне Airbus.

В следующие 20 лет для обеспечения роста авиаперевозок необходимо произвести более 39 тысяч самолетов. Об этом говорится в прогнозе европейского авиакосмического концерна Airbus SA, обнародованном на его сайте.

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“Мировой пассажирский и транспортный флот увеличится к 2038 году более чем в два раза: с около 23 тысяч самолетов до почти 48 тысяч. Трафик перевозок будет возрастать ежегодно на 4,3%. Это потребует дополнительно 550 тысяч пилотов и 640 тысяч человек технического персонала“, – говорится в прогнозе.

Таким образом, утверждают в Airbus, к 2038 году в мире будет насчитываться 47 тысяч 680 самолетов. Это количество может быть обеспечено при производстве 39,2 тысяч новых авиалайнеров – учитывая то, что к тому времени будут функционировать 8470 ныне имеющихся машин.

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В Airbus считают, что наиболее перспективными среди производимых ее авиалайнеров являются поколения семейств самолетов А220, А320nео, А330nео и А350.

В начале августа в Boeing заявили, что уже решили проблему 737 Max. Разрешение на полеты лайнеров может быть получено в ноябре.

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