На достройку Северного потока-2 нужно до пяти недель - Газпром

Российский газопровод построили на 83%, приблизившись к водам Дании, которая до сих пор не дает разрешение на работы.

На достройку газопровода Северный поток-2 нужно 4-5 недель, заявляет председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков, сообщает Интерфакс в среду, 2 октября.

Читай также: В Nord Stream-2 вложат еще сотни миллионов – СМИ На данный момент по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности.

Отвечая на вопрос, есть ли еще вероятность, что Дания все-таки даст разрешение на прокладку газопровода, Зубков сказал: "Причин никаких нет. Они не назвали причины, которые мешают дать разрешение. Там прошли выборы, может быть, они как-то повлияют. В любом случае, мы ждем. Нам надо 4-5 недель, чтобы закончить все".

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"Мы ждем. Но если не получим (разрешение Дании - ред.), хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные", - добавил он.

Зубков подчеркнул, что основной вариант "ближе к Дании, потому что круги давать - это не здорово".

По словам министра энергетики России Александра Новака, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Новый раунд переговоров намечен на конец октября.

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