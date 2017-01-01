Вторая компания Коломойского погасила долг ПриватБанка перед НБУ

Ранее Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Нацбанком и Арлан.

Компания олигарха Игоря Коломойского, которая была поручителем ПриватБанка по рефинансу, частично рассчиталась с Нацбанком, сообщает пресс-служба НБУ.

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ООО Арлан выполнило обязательства перед Национальным банком Украины по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

В мае 2018 года Нацбанк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области иск об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО Арлан. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств ПриватБанку по кредиту рефинансирования.

Ранее сообщалось, что Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между НБУ и ООО Арлан. Компания Арлан выступила инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому приняло на себя обязательства погасить задолженность ПриватБанка.

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