SkyUp открывает дешевый авиарейс Львов-Париж

Регулярные полеты по маршруту начнутся 9 ноября. Стоимость перелета без багажа – менее полутора тысяч гривен в один конец.

SkyUp начинает летать из Львова в Париж facebook.com/LvivAirport

Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября открывает регулярные полеты по маршруту Львов-Париж-Львов. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба перевохзчика. Читай также: Рынок авиаперевозок в Украине рекордно вырос Рейсы будут выполняться по средам и субботам, стоимость билета в один конец - от 1425 грн без багажа. Напомним, что ранее Кабмин выделил на реконструкцию аэропорта в Днепре 200 миллионов.



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КорреспонденТ.biz