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SkyUp открывает дешевый авиарейс Львов-Париж

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Регулярные полеты по маршруту начнутся 9 ноября. Стоимость перелета без багажа – менее полутора тысяч гривен в один конец.
SkyUp начинает летать из Львова в Париж
SkyUp начинает летать из Львова в Париж
facebook.com/LvivAirport

Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября открывает регулярные полеты по маршруту Львов-Париж-Львов. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба перевохзчика.

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Рейсы будут выполняться по средам и субботам, стоимость билета в один конец - от 1425 грн без багажа.

Напомним, что ранее Кабмин выделил на реконструкцию аэропорта в Днепре 200 миллионов.

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Теги: Львов, авиаперелет, Париж, авиакомпании, лоукост, SkyUp
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