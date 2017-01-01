SkyUp открывает дешевый авиарейс Львов-Париж
Регулярные полеты по маршруту начнутся 9 ноября. Стоимость перелета без багажа – менее полутора тысяч гривен в один конец.
Украинская авиакомпания SkyUp с 9 ноября открывает регулярные полеты по маршруту Львов-Париж-Львов. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба перевохзчика.
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Рейсы будут выполняться по средам и субботам, стоимость билета в один конец - от 1425 грн без багажа.
Напомним, что ранее Кабмин выделил на реконструкцию аэропорта в Днепре 200 миллионов.
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