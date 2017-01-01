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Кравцов анонсировал "кадровый джихад" в Укрзализныци

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Евгений Кравцов заявил, что в Укрзализныце работают "не самые прозрачные с точки зрения репутации сотрудники".
Кравцов пообещал уволить половину менеджмента Укрзализныци
Кравцов пообещал уволить половину менеджмента Укрзализныци
biz.censor.net.ua

Минимум половина руководящего состава Укрзализныци будет заменена в ближайшие три месяца. Об этом заявил глава правления компании Евгений Кравцов в интервью БизнесЦензору в среду, 2 октября.

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По его словам, многие люди, которые работают в Укрзализныци “не самые прозрачные с точки зрения репутации и принимаемых решений“.

“В следующие три месяца, можно это назвать таким себе джихадом, будут кадровые решение касательно топ-менеджмента компании. Минимум половина руководящего состава будет заменена“, - заявил он.

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Кравцов добавил, что на сегодня продолжается ротация руководителей депо и структурных подразделений, в результате которой за последние четыре месяца было заменено 15% руководящего состава.

Он также отметил, что вопрос увольнения члена правления УЗ Сергея Михальчука поднимался с 2017 года, однако возможность его уволить появилась только сейчас, благодаря смене власти в стране.

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“Правительство сделало правильное заявление и я, как руководитель компании, давно ждал такой позиции. Первое - это понимание того, насколько сложная ситуация в компании и понимание того, насколько нужно на уровне государства принимать ряд решений. Второе - пронизывающая коррупция внутри компании. Мы начали с Михальчука - это показательный пример“, - добавил глава правления Укрзализныци.

Напомним, что ранее Алексей Гончарук обвинил в коррупции менеджмент Укрзализныци. Состояние железной дороги в Украине - критическое, она очень изношена, отметил премьер-министр.

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Теги: увольнение, Укрзализныця
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