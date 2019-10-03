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В РФ подтвердили экспорт электричества в Украину

Комментариев: 3
В РФ подтвердили, что Украина возобновила импорт электроэнергии. Киев прекратил закупать электричество у России в 2015 году.
В РФ подтвердили, что Украина возобновила импорт электроэнергии
В РФ подтвердили, что Украина возобновила импорт электроэнергии
depositphotos.com

Украина стала экспортировать электроэнергию из России после 4-летнего перерыва. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила компания Интер РАО, которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии.

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Как отмечается, вернуться к импорту Украину заставили якобы проблемы с углем для теплоэлектростанций из-за ситуации на востоке Украины.

"Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - заявил представитель Интер РАО.

Ранее сегодня в Укрэнерго сообщили, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. 1 октября импорт осуществила компания Юнайтед Энерджи.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, электроэнергия, экспорт, Импорт, электричество
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Комментариев (3)
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Coюзник    03.10.2019, 11:19
Оценка:  0
Coюзник
Бред сивой кобылы ... эта инфа для любителей типа "все пропало". Электросети Украины созданы в советское время а все союзные республики между собой связаны (закольцованы) освободится от этого не реально и наверное не нужно. Поэтому существует термин "перетекания" электроэнергии.
Coюзник    03.10.2019, 11:21
Оценка:  0
Coюзник
Просто умные дядьки от электроэнергетики решили дать инфу, чтобы малограмонный сегмент народа повозмущался ... ай-яй-яй нас слили ... все пропало
гость  (аноним)  03.10.2019, 10:54
Оценка:  0
гость
Пи дары начали слив Украины
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