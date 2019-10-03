В РФ подтвердили экспорт электричества в Украину

В РФ подтвердили, что Украина возобновила импорт электроэнергии. Киев прекратил закупать электричество у России в 2015 году.

В РФ подтвердили, что Украина возобновила импорт электроэнергии depositphotos.com

Украина стала экспортировать электроэнергию из России после 4-летнего перерыва. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила компания Интер РАО, которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии.

Читай также: Путин назвал вызовы, стоящие перед Владимиром Зеленским

Как отмечается, вернуться к импорту Украину заставили якобы проблемы с углем для теплоэлектростанций из-за ситуации на востоке Украины.

"Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате", - заявил представитель Интер РАО.

Ранее сегодня в Укрэнерго сообщили, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. 1 октября импорт осуществила компания Юнайтед Энерджи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.