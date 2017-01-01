Прокуратура Испании выдвинула обвинения совладельцу Киевстара

Правоохранители усмотрели рейдерство в попытке структур Михаила Фридмана купить испанскую IT-компанию.

Испанская прокуратура подозревает бизнесмена Михаила Фридмана в нарушении закона при попытке взять под контроль разработчика мобильных телефонов Zed World Wide (ZWW) в 2016 году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на судебные документы, с которыми ознакомилось издание.

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В материалах, направленных в суд, прокурор Хосе Гринда Гонсалес называет действия подконтрольных структур Фридмана "рейдерством".

По версии следствия, в 2016 году Фридман пытался купить IT-компанию ZWW по "смешной цене" 20 млн евро, что намного ниже ее рыночной стоимости. Для этого миллиардер якобы разработал незаконную стратегию, которая подразумевала экономическое давление на испанскую фирму.

Фридман якобы использовал контракт ZWW с Vimpelcom (ныне VEON), чтобы добиться покупки компании. Этот контракт приносил ZWW более 40% выручки.

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Прокурор также обвиняет бизнесмена в участии в процедуре банкротства ZWW - контролируя события как один из кредиторов. Речь идет о подконтрольном Альфа-Банку Amsterdam Trade Bank, который участвовал в выдаче кредита для Zed World Wide.

Фридман все обвинения категорически отрицает, утверждая, что он не пытался купить IT-компанию и не контролировал организации, которые, по утверждению прокурора, нарушали закон.

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