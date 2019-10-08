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Через Украину начал курсировать контейнерный поезд в Китай

Комментариев: 2
Первый контейнерный поезд из китайского Сианя в словацкий Дунайска-Стреда прошел по территории Украины 27-29 сентября.
В октябре планируется отправить два состава в Китай
В октябре планируется отправить два состава в Китай
Укрзализниця

Через территорию Украины начал курсировать контейнерный поезд из Китая в Словакию. Об этом сообщает Укрзализниця.

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Отмечается, что руководству УЗ удалось убедить компанию Metrans в том, что оно способно обеспечить регулярный транзитный график контейнерного поезда. Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать четыре пары контейнерных поездов в месяц.

Первый контейнерный поезд из китайского города Сиань в словацкий Дунайска-Стреда прошел по территории Украины 27-29 сентября. Он состоял из 44 сорокафутовых контейнеров. В октябре планируется отправить два следующих состава.

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Компания Metrans переориентировала грузопоток по этому маршруту с польской территории, так как маршрут через Украину короче на 520 киломтеров.

В Укрзализнице ожидают, что объемы транзитных перевозок будут постепенно расти.

Напомним, Укрзализныця может избавиться от традиционных подстаканников.

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Теги: Украина, Китай, Поезд, Укрзалізниця, Словакия, поезда, железная дорога, грузоперевозки, Укрзализныця, контейнерные перевозки
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Комментариев (2)
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Pivkov3    08.10.2019, 11:08
Оценка:  +1
Pivkov3
а я и не знал, что Украина граничит с Китаем
гость  (аноним)  08.10.2019, 10:47
Оценка:  +1
гость
Так прицеперы смогут попасть в Поднебесную.
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