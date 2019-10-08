Через Украину начал курсировать контейнерный поезд в Китай
Через территорию Украины начал курсировать контейнерный поезд из Китая в Словакию. Об этом сообщает Укрзализниця.
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Отмечается, что руководству УЗ удалось убедить компанию Metrans в том, что оно способно обеспечить регулярный транзитный график контейнерного поезда. Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать четыре пары контейнерных поездов в месяц.
Первый контейнерный поезд из китайского города Сиань в словацкий Дунайска-Стреда прошел по территории Украины 27-29 сентября. Он состоял из 44 сорокафутовых контейнеров. В октябре планируется отправить два следующих состава.
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Компания Metrans переориентировала грузопоток по этому маршруту с польской территории, так как маршрут через Украину короче на 520 киломтеров.
В Укрзализнице ожидают, что объемы транзитных перевозок будут постепенно расти.
Напомним, Укрзализныця может избавиться от традиционных подстаканников.
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