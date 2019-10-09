МВД договорилось о покупке самолетов Антонов

Министерство внутренних дел купит 13 новейших военно-транспортных Ан-178. Сумма контракта пока не называется.

МВД купит 13 самолетов Ан-178. Соответствующий меморандум подписан на выставке Оружие и безопасность в Киеве, сообщает Левый берег.

Читай также: Антонов возобновляет сотрудничество с Кубой "Это новейшая украинская разработка. Сейчас есть только один летный экземпляр, но мы хотим иметь у себя в эксплуатации. Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета - для Национальной гвардии. И после того, как первые самолеты будут у нас, Антонов сможет поставлять самолеты по всему миру", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Он напомнил, что раньше министерство решило купить бывший в эксплуатации Ан-32П, который использовался Кропивницкой летной академией.

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В Антонове назвали этот контракт историческим. "Это первый шаг со стороны силовиков Украины по государственному заказу на ГП Антонов. Для нас это очень важно, потому что когда мы общаемся с потенциальными заказчиками из-за границы, первый вопрос от них - заказан ли хоть один самолет силовиками вашей страны", - сказал глава предприятия Дмитрий Донец.

После меморандума должен быть подписан еще контракт на изготовление самолетов.

Ранее сообщалось, что Перу станет первым иностранным заказчиком Ан-178. Его планируется поставить для национальной полиции Перу на замену Ан-32Б, которые она эксплуатирует.

Ан-178 – украинский ближнемагистральный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью 15-18 т, который должен прийти на замену военно-транспортным самолетам предыдущего поколения Ан-12, Ан-26 и Ан-32. Впервые он был представлен в летной программе международной авиакосмической ILA Berlin Air Show 2016.

Ан-178 может работать в различных погодных и климатических условиях, в частности, при высоких температурах и влажности; базироваться на аэродромах с разным качеством покрытия взлетно-посадочных полос.

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