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Возвращение Привата Коломойскому: назначены дебаты

Комментариев: 8
Дебаты по делу о возвращении акций ПриватБанка Коломойскому и Боголюбову состоятся 17 октября.

Хозяйственный суд Киева во вторник, 8 октября, завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов, сообщает Лига.net.

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Отмечается, что стадия выяснения обстоятельств дела завершена.

На 10:30 17 октября назначены судебные дебаты. Собеседники издания из зала суда допускают, что решение может быть вынесено в этот же день.

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Как известно, суд должен был начать рассмотрение дела по существу еще 24 сентября, но заседание дважды переносили. Коломойский и подконтрольная ему и Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.

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Теги: суд, Коломойский, ПриватБанк, Игорь Коломойский, дебаты
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Комментариев (8)
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Люблю_Украину    09.10.2019, 12:23
Оценка:  0
Люблю_Украину
а почему бы и нет? Только вот европа не захочет бене 3 лярда платить, проще будет его в ванной повесить и свалить на руку Кремля
гость  (аноним)  09.10.2019, 12:20
Оценка:  0
гость
Вот же падла жидовская! Сначала сам письмо написал Минфину с просьбой о национализации, а теперь плачет что забрали незаконно!
гость  (аноним)  09.10.2019, 12:19
Оценка:  0
гость
Вот и настал час оплаты президентского кресла. Беня свои бабки с лихвой отобьет
Huper!    09.10.2019, 11:42
Оценка:  0
Huper!
Давайте расскажу как будет.

Суд не отменит национализацию, но обяжет компенсировать стоимость акций на тот момент этим бандитам. Минфин скажет мол не будем и будем договариваться другим путем и при этом не будут подавать апеляцию. Вообщем втихую вернут Бене 3 млрд бачей, ведь зебилы не против
Huper!    09.10.2019, 11:44
Оценка:  0
Huper!
Потом блевота скажет, что это решение суда и че вы хотите, я же не решаю такое.
Потом в Лондоне аннулируют иски в связи с решением Украины. Потом Беня скроется в Украине и будет начинать продвигать нового презика через плюсы что бы не дать Порошенку come back иначе выдворят с Украины или в Штаты
Huper!    09.10.2019, 11:48
Оценка:  0
Huper!
Сектантам начнут говорить, что зачем нам нужен МВФ, он нам диктует как жить и все такое, сейчас уже говорят в принципе. Очевидно что секретарь рнбо может заблокировать действия минфина если это будет грозить нац.безопасности, но уже свой человек. МВФ не даст денег в отопительный сезон.
Huper!    09.10.2019, 11:50
Оценка:  0
Huper!
Вообщем если вы не поняли к чему были комментарии Бени про дефолт, про приватизацию, про землю и приват банк, вы можете перечитать еще раз и понять что вас ждет
Люблю_Украину    09.10.2019, 12:24
Оценка:  0
Люблю_Украину
отличный план
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