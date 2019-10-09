Возвращение Привата Коломойскому: назначены дебаты
Хозяйственный суд Киева во вторник, 8 октября, завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов, сообщает Лига.net.
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Отмечается, что стадия выяснения обстоятельств дела завершена.
На 10:30 17 октября назначены судебные дебаты. Собеседники издания из зала суда допускают, что решение может быть вынесено в этот же день.
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Как известно, суд должен был начать рассмотрение дела по существу еще 24 сентября, но заседание дважды переносили. Коломойский и подконтрольная ему и Боголюбову кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи банка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.
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Полная версия правил
Суд не отменит национализацию, но обяжет компенсировать стоимость акций на тот момент этим бандитам. Минфин скажет мол не будем и будем договариваться другим путем и при этом не будут подавать апеляцию. Вообщем втихую вернут Бене 3 млрд бачей, ведь зебилы не против
Потом в Лондоне аннулируют иски в связи с решением Украины. Потом Беня скроется в Украине и будет начинать продвигать нового презика через плюсы что бы не дать Порошенку come back иначе выдворят с Украины или в Штаты