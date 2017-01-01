Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Instagram защитит пользователей от интернет-мошенников

Комментариев: 0
Новая функция Instagram позволит любому человеку проверить действительность источника сообщения.
Социальная сеть Instagram запускает новую функцию, которая поможет пользователям приложения бороться с интернет-мошенниками.

Читай также: Сколько Instagram-звезды получают за рекламу: В топе 1 млн 266 тыс за пост

"Мы запускаем новую функцию, чтобы помочь людям идентифицировать фишинговые электронные письма (вид интернет-мошенничества, с помощью которого получается доступ к конфиденциальным данным пользователей - ред.)", -  говорится в сообщении компании.

Доступ к новой функции будет осуществляться через Настройки и позволит любому человеку проверить действительность источника сообщений. 
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  
Поделись:
Теги: интернет, мошенничество, соцсети, Instagram
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь