Instagram защитит пользователей от интернет-мошенников

Новая функция Instagram позволит любому человеку проверить действительность источника сообщения.

Социальная сеть Instagram запускает новую функцию, которая поможет пользователям приложения бороться с интернет-мошенниками.

Читай также: Сколько Instagram-звезды получают за рекламу: В топе 1 млн 266 тыс за пост "Мы запускаем новую функцию, чтобы помочь людям идентифицировать фишинговые электронные письма (вид интернет-мошенничества, с помощью которого получается доступ к конфиденциальным данным пользователей - ред.)", - говорится в сообщении компании.

Доступ к новой функции будет осуществляться через Настройки и позволит любому человеку проверить действительность источника сообщений.