За девять месяцев текущего года банк заработал 27,4 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года - 5,4 млрд грн.

За девять месяцев 2019 года ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз до 27,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба банка в среду, 9 октября.

Читай также: Возвращение Привата Коломойскому: назначены дебаты За аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 5,4 млрд грн.

Полученная банком прибыль является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Так, чистый комиссионный доход банка за данный период составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен.

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