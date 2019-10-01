ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз
За девять месяцев текущего года банк заработал 27,4 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года - 5,4 млрд грн.
За девять месяцев 2019 года ПриватБанк увеличил прибыль в пять раз до 27,4 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба банка в среду, 9 октября.
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За аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 5,4 млрд грн.
Полученная банком прибыль является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.
Так, чистый комиссионный доход банка за данный период составляет 13,3 млрд гривен, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд гривен.
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