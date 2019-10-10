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Нафтогаз предупредил о рыночных ценах на газ

Комментариев: 6
С 1 января перестанут действовать специальные обязательства Нафтогаза по поставкам газа населению, говорят в компании.
С января цены на газ для населения будут рыночными, говорят в Нафтогазе
С января цены на газ для населения будут рыночными, говорят в Нафтогазе
depositphotos.com

С 2020 года в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Об этом сказал Максим Рабинович, директор ООО Газоснабжающая компания Нафтогаза Украины, во время Украинского газового форума в четверг, 10 октября, сообщает РБК-Украина.

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Он отметил, что сейчас Нафтогаз не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены", - сказал он.

По его словам, так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства Нафтогаза.

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Как сообщает УНН, Рабинович также сообщил, что Украина может экономить примерно 5-6 млрд кубов газа с 10, которые потребляет население. 

"На сегодняшний момент мы понимаем, что примерно 5-6 млрд кубов газа из 10, которые потребляет население, можно экономить. Что мы делаем для этого? По сути стадия начальная", - сказал Рабинович.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют повысить тарифы на отопление. Со следующего года стоимость отопления в столице может вырасти почти на треть.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, тарифы, цена на газ, тарифы на газ
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  10.10.2019, 17:04
Оценка:  0
гость
Контракт на цену не повлияет. ЕС не даст кредит на прямую закупку газа у русских, а своих грошей у нахтотгаза нет.(А 30% это как раз то что вы словакам-полякам переплачиваете за по сути тот же российский газ).
ThaiFever    10.10.2019, 16:48
Оценка:  +1
ThaiFever
а как же с нового года новый контракт с РФ и на 30% газ дешевле будет ?
гость  (аноним)  10.10.2019, 16:39
Оценка:  -1
гость
Касаемо темы вопрос - а тем кто на год вперед по акции газ купил тоже доплачивать придется? Ведь по предоплате купляли газ в ПГХ без учета его извлечения и доставки потребителю
гость  (аноним)  10.10.2019, 16:39
Оценка:  +1
гость
Уебок, а твой парковщик не ветеринар ато случаем попался? Если оно - повышение цен тебя скоро перестанет волновать
гость  (аноним)  10.10.2019, 16:10
Оценка:  -1
гость
Пиздeц,заeбали цены. Я уже психом стал. Вчера с утра набил eбло в метро типу,вечером дaл пиздoв бабке за замечания что я курю в очереди на маршрутку. За бабку заступился парковщик,я и ему yeбал. Ну а хyли и так цены заeбали ещё и кто-то пиздeть будет где курить
colavova    10.10.2019, 17:03
Оценка:  0
colavova
завтра тебя уже выписывают из травматологии)))
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