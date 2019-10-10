Нафтогаз предупредил о рыночных ценах на газ

С 1 января перестанут действовать специальные обязательства Нафтогаза по поставкам газа населению, говорят в компании.

С января цены на газ для населения будут рыночными, говорят в Нафтогазе depositphotos.com

С 2020 года в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Об этом сказал Максим Рабинович, директор ООО Газоснабжающая компания Нафтогаза Украины, во время Украинского газового форума в четверг, 10 октября, сообщает РБК-Украина.

Читай также: Украина будет виновной в отключении газа в Европе, если не успеет провести анбандлинг – Нафтогаз Он отметил, что сейчас Нафтогаз не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены", - сказал он.

По его словам, так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства Нафтогаза.

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Как сообщает УНН, Рабинович также сообщил, что Украина может экономить примерно 5-6 млрд кубов газа с 10, которые потребляет население.

"На сегодняшний момент мы понимаем, что примерно 5-6 млрд кубов газа из 10, которые потребляет население, можно экономить. Что мы делаем для этого? По сути стадия начальная", - сказал Рабинович.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют повысить тарифы на отопление. Со следующего года стоимость отопления в столице может вырасти почти на треть.

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