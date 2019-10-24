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Vodafone Украина покупают азербайджанцы

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Азербайджанская компания Bakcel получила разрешение Антимонопльного комитета купить украинского мобильного оператора.
У Vodafone появится новый владелец
У Vodafone появится новый владелец
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Антимонопольный комитет разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Водафон Украина. Об этом Экономической правде сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в четверг, 24 октября.

“Дали разрешение ТОВ Бакселл на покупку Водафон Украина“, - сказал он.

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Компания Bakcell - оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB. 

Точных сведений о том, кто является основным владельцем Bakcell нет.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

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Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн. 

Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Ранее сообщалось, что лицензии на 5G в Украине выставят на продажу в 2020 году.

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Теги: Мобильная связь, АМКУ, Азербайджан, Vodafone, мобильный оператор
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