СМИ: Укроборонпром в пять раз переплатил фирмам зама Богдана

Завод Укроборонпрома в пять раз переплатил двум юридическим компаниям заместителя Богдана.

ГП Завод 410 ГА госконцерна Укроборонпром заплатил двум юридическим компаниям почти в пять раз больше, чем была общая сумма исковых требований, для защиты которых были наняты юристы. Соответствующие юридические фирмы связаны с Андреем Смирновым – заместителем председателя Офиса президента Андрея Богдана, сообщают Наші гроші.

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В частности, при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности завода за период с 1 марта 2016 года по 1 апреля 2019 года выявлены нарушения на общую сумму 1,7 млн грн.

“По результатам принятия неэффективных управленческих решений, ГП Завод 410 ГА в период, который подлежал ревизии, оплачено адвокатскому объединению Юридическая фирма Ильяшев и Партнеры и ООО Первая Украинская юридическая компания за предоставленные юридические услуги 760 тыс. грн, что в 4,75 раза превышает сумму иска, то есть разница между суммой иска и фактически уплаченными средствами за предоставление юридических услуг составляет 600 тыс. грн“, – говорится в постановлении следственного судьи Печерского райсуда Киева.

Учредителями адвокатского объединению ЮФ Ильяшев и Партнеры является Михаил Ильяшев и Роман Марченко.

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Следствие установило, что АО ЮФ Ильяшев и Партнеры имеет значительный опыт юридического обслуживания ГП Завод 410 ГА, в частности относительно представительства предприятия по вопросам трудового права.

Учредителями ООО Первая Украинская юридическая компания является Андрей Пенчарский из Киева и Андриан Пельо из г. Белз Львовской области, который является экспертом по оценке имущества.

Руководителем Первой Украинской юридической компании с мая этого года стала Ольга Смирнова, мать заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова.

Управляющий партнер компании – Зоряна Пелех. Она вместе со Смирновой является нынешними основателями ООО Дешарт Партнерс, основателем и руководителем которого ранее был Андрей Смирнов.

Напомним, Укроборонпром уволил глав двух крупных госкомпаний.

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